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Перевозчиков будут штрафовать за недостаточный отдых водителей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается административная ответственность перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей.

Документ опубликован в пятницу на интернет-портале правовой информации.

Закон усиливает административную ответственность за управление автомобилем без тахографа в случае, если его установка на ТС предусмотрена законодательством РФ, либо с нарушением требований к использованию тахографа. Штраф устанавливается для водителей в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (до этого закона - от 1 тыс. до 3 тыс. руб.). Такое наказание будет налагаться и на транспортное средство, принадлежащее иностранному перевозчику, без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха, применяемых в установленных законодательством РФ случаях.

За выпуск на линию автомобиля без тахографа, если его установка обязательна, предлагается установить штраф дя должностных лиц в размере от 7 тыс. до 10 тыс. руб. (сейчас - от 5 тыс. до 10 тыс. руб.), для индивидуальных предпринимателей - от 15 тыс. до 25 тыс. руб., для юрлиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

За нарушение установленного режима труда и отдыха водителей устанавливается штраф для водителя в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц - от 7 тыс. до 10 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей - от 15 тыс. до 25 тыс. руб., для юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. руб. При этом юрлица и должностные лица будут нести ответственность в случае, если они сами установили для водителей время управления автомобилем и отдыха с несоблюдением требований, установленных государством.

Владимир Путин

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