Кемеровчанин пожаловался в ЕСПЧ на полицейских, выбивавших из него показания на брата

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Брат предпринимателя из Кемеровской области Андрей Закурнаев обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с действиями сотрудников полиции, которые, как он утверждает, пытались добиться от него показаний на родственника, обвиняемого в убийстве, сообщил "Интерфаксу" представитель заявителя Николай Зборошенко.

"Направлена жалоба, в которой указывается на нарушение в отношении Закурнаева статьи 3 Европейской конвенции по правам человека в аспектах применения к нему пыток и неэффективного расследования их применения, а также статьи 5 - в связи с его похищением и незаконным удержанием в полиции", - сообщил "Интерфаксу" Зборошенко.

Как рассказал юрист, описываемые в жалобе события произошли 20 октября 2015 года. "Брат Андрея - Ринат Закурнаев довольно видный в Кемеровской области бизнесмен. Его обвиняют в поджоге жилого дома в 2005 году: с 2016 года дело слушается в суде и сейчас уже приближается к приговору", - пояснил Зборошенко.

"Днем 20 октября 2015 года оперативные сотрудники, которые сопровождали расследование в отношении Рината, принудительно вытащили Андрея из машины его знакомой, после чего доставили в главк полиции по Новокузнецку, где стали требовать от него показаний о том, как брат поджигал дом, - рассказал юрист. - В ходе этого незаконного допроса Андрея избивали, били по голове томом уголовного дела из 200 листов, и душили, надев на голову пакет, в результате чего он согласился дать "нужные" следователю показания, в том числе под видеозапись. Протокол он подписывал уже в следственном отделе города Прокопьевск, не читая".

По словам Зборошенко, на следующий день после случившегося мать Андрея Закурнаева отвезла сына в больницу в Кемерове, где его госпитализировали с диагнозом "сотрясение головного мозга, перелом носа и многочисленные ушибы мягких тканей".

Зборошенко отметил, что с 2015 по 2018 года Закурнаеву 14 раз отказали в возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий по факту применения к нему пыток, однако 12 февраля 2018 года расследование было все-таки начато.

"При этом дело находилось у следователей отдела по городу Новокузнецк, в то время как Андрей подвергся пыткам с ведома и в присутствии следователя областного управления, то есть вышестоящего органа", - добавил юрист.

Зборошенко уточнил, что следствие трижды закрывало уголовное дело, однако прокуратура отменяла эти решения: "Следователями последовательно принимались во внимание лишь доказательства, призванные опровергнуть утверждение заявителя о применении в отношении него пыток".

Еще раз расследование было прекращено уже в июне 2019 года - к настоящему времени Закурнаев оспорил это постановление в прокуратуру, однако решение по жалобе еще не принято, заключил Зборошенко.