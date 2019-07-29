МВД разъяснило наркополицейским, как проводить проверочную закупку

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ разослало в свои территориальные подразделения инструкцию, в которой разъясняются допустимые и запрещенные способы получения доказательств вины в наркопреступлениях, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.

Издание отмечает, что инструкция в первую очередь разъясняет процедуру проведения проверочной закупки. Так, для ее проведения полицейские должны располагать "достаточными достоверными данными". Их следует собирать при проверке других правонарушений. Сама по себе проверочная закупка не может являться доказательством вины, необходимо собрать дополнительные доказательства, например, с помощью прослушки, наблюдения.

По данным "Известий", ЕСПЧ к "достаточным достоверным данным" относит осведомленность человека о ценах на черном рынке наркотиков, его способность незамедлительно их достать, заинтересованность в материальной выгоде от сделки. На них ссылается в своей директиве и МВД. При этом подчеркивается, что прошлая судимость за преступления, связанные с наркотиками, к таким данным не относится.

Кроме того, инструкция запрещает полицейским склонять подозреваемых к совершению преступления, так как ЕСПЧ считает это провокацией. Также предполагаемый сбытчик должен сам сообщать данные о возможности достать запрещенные вещества или предложить приобрести их у него. Причем эти сведения должны быть подтверждены - например, аудиозаписью.

В документе также говорится, что если первая попытка проверочной закупки сорвалась, то для проведения новой закупки полицейские должны предоставить новые основания и новое мотивированное постановление, заверенное уполномоченными лицами.

Сотрудник одного из столичных подразделений по борьбе с наркотиками заявил газете, что необходимость организовывать прослушку облегчит жизнь наркосбытчиков, поскольку организация таких мероприятий связана с "бумажной волокитой".

По мнению другого оперативника, опрошенного "Известиями", при следовании этим инструкциям до суда будут доходить гораздо меньше дел, но их качество будет выше. Он также выразил надежду, что руководители станут акцентировать внимание не на мелких сбытчиках, а на более значимых делах.