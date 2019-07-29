Поиск

Сторож детсада в Челябинске прогнал пьяного родителя с помощью бензопилы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сторож детского сада отбился с помощью бензопилы от пьяного мужчины, который пришел "забирать ребенка" в выходной день.

Днем 28 июля патруль вневедомственной охраны заметил на улице мужчину с кровоточащими рваными ранами руки. Тот заявил, что его ранил бензопилой сторож детского сада.

58-летний сторож, которого задержали сотрудники Росгвардии, сообщил, что пьяный молодой человек пришел в детский сад в воскресенье и потребовал отдать ему ребенка. Объяснения о том, что сегодня выходной день, он не слушал, вел себя агрессивно, кинулся в драку. Сторож решил прогнать его с помощью бензопилы.

Охранника передали полиции, решается вопрос о возбуждении дела. Раненого мужчину отправили в больницу.

Челябинская область

Новости

На акции 27 июля в Москве задержали почти полсотни несовершеннолетних

Дым от лесных пожаров в Иркутской области и Якутии добрался до Бурятии

В Минсвязи раскритиковали поправки об ограничении иностранного капитала в "Яндексе" и Mail.ru

На трассе "Байкал" ограничили движение грузовиков из-за нового паводка в Иркутской области

На трассе "Байкал" ограничили движение грузовиков из-за нового паводка в Иркутской области

Россиянам запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и QIWI через терминалы

Россиянам запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и QIWI через терминалы

Более тысячи человек эвакуированы из-за нового паводка в Иркутской области

Более тысячи человек эвакуированы из-за нового паводка в Иркутской области

В зоне наводнения в Приамурье запретят продажу крепкого алкоголя

МВД разъяснило наркополицейским, как проводить проверочную закупку

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Уровень реки в Тулуне перешел критическую отметку

Уровень реки в Тулуне перешел критическую отметку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');