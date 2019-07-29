Сторож детсада в Челябинске прогнал пьяного родителя с помощью бензопилы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сторож детского сада отбился с помощью бензопилы от пьяного мужчины, который пришел "забирать ребенка" в выходной день.

Днем 28 июля патруль вневедомственной охраны заметил на улице мужчину с кровоточащими рваными ранами руки. Тот заявил, что его ранил бензопилой сторож детского сада.

58-летний сторож, которого задержали сотрудники Росгвардии, сообщил, что пьяный молодой человек пришел в детский сад в воскресенье и потребовал отдать ему ребенка. Объяснения о том, что сегодня выходной день, он не слушал, вел себя агрессивно, кинулся в драку. Сторож решил прогнать его с помощью бензопилы.

Охранника передали полиции, решается вопрос о возбуждении дела. Раненого мужчину отправили в больницу.