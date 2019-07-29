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Володин опроверг слухи о планах запретить покупать машину без наличия гаража

Володин опроверг слухи о планах запретить покупать машину без наличия гаража
Фото: Reuters

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин исключил возможность того, что купить машину смогут только те, у кого есть парковочное место или гараж.

"Такой инициативы нет. И если даже она появится, не будет поддержана, потому что нарушает права граждан", - сказал Володин журналистам.

Так спикер прокомментировал появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что сначала россиянам придется покупать гараж и только по предоставлению документов на него можно будет приобрести машину.

Володин заявил, что нужно прекратить публиковать фейковые новости, так как они "создают ненужное напряжение в обществе, плохое настроение у людей".

Ранее некоторые СМИ, в частности, ИА Волгоград News, сообщили, что Дума рассматривает законопроект, ограничивающий продажу автомобилей. Пояснялось, что на эту вынужденную меру решено пойти из-за роста числа незаконных парковок в парковых зонах, на пешеходных дорожках, спортивных и детских площадках, во дворах. Причем припаркованные в неположенных местах машины блокируют подъезд экстренным службам.

Госдума Вячеслав Володин

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