Volvo отзовет в РФ 4,5 тыс. автомобилей из-за опасных "пауков"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российское подразделение шведского автопроизводителя Volvo ООО "Вольво Карс" отзывает в РФ 4473 автомобиля моделей XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country.

Отзывать будут автомобили, проданные в 2014-2019 годах, с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

Как сообщили в Росстандарте, причиной отзыва стало то, что иногда изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя ("паук" - ИФ) может расплавиться и деформироваться. Ведомство отмечает, что при самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке.

Уполномоченные дилеры ООО "Вольво Карс" напишут или позвонят владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.

Однако автовладельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.