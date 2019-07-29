Медведев посоветовал быстрее осваивать деньги на нацпроекты в Крыму

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по реализации в Крыму и Севастополе нацпроектов в части здравоохранения, образования и культуры. По его итогам Медведев призвал местные власти быстрее осваивать выделенные для этих целей бюджетные средства.

"На что хочу обратить внимание сразу же, в чем, на мой взгляд проблема? - Освоение выделенных средств осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется условно от 20 до 30% и по Севастополю, и по Республике Крым",- сказал Медведев.

Премьер заявил, что надо ускориться "там, где это в настоящий момент можно сделать".

Глава правительства напомнил, что от национальных проектов ждут конкретных результатов: это новые поликлиники, больницы, учреждения культуры, спортивные площадки, школы, детские сады.

В Крыму реализуют 49 региональных проектов в рамках майского указа президента РФ. Объем финансирования региональных проектов в 2019 году составит 12,8 млрд рублей. Общий объем финансирования региональных проектов до 2024 года, то есть на весь период их реализации, составляет порядка 83,1 млрд руб.

В рамках майского указа президента в Севастополе реализуются 48 региональных проектов. Объем финансирования региональных проектов в 2019 году составит 3,98 млрд руб., а всего до 2024 года заложено 19,3 млрд рублей.