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Женщина погибла на медеплавильном заводе в Свердловской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - На медеплавильном заводе в городе Ревда (Свердловская область) из-за вспышки огня погибла сотрудница, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора.

"Пожар произошел, когда рабочие выполняли регламентные операции по высвобождению кислорода. Из-за сильной огненной вспышки погибла женщина-рабочий, еще одна женщина госпитализирована", - сказал источник.

Он отметил, что инцидент повредил часть оборудования, но в целом на работу завода не повлиял.

Свердловская область

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