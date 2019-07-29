Танцевавшая на крышах казанских машин девушка сама пришла в полицию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Жительница Казани, которая устроила "танцы" на крышах машин в Казани, сама сдалась полиции.

В МВД по Татарстану сообщили, что в отдел полиции "Савиново" в Казани обратился местный житель, который накануне припарковал свою машину во дворе дома, а утром обнаружил на ней вмятины.

Очевидцы рассказали, что на автомобиле "потанцевала" неизвестная девушка. Полицейские установили ее личность и начали искать, но к этому моменту в интернете появилось видео с "танцем".

Его публикация вызвала общественный резонанс, и сама 19-летняя фигурантка решила прийти в полицию.