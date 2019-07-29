Возбуждено дело о гибели экс-чемпиона СНГ и России по кикбоксингу

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели экс-чемпиона СНГ и России по кикбоксингу Сергея Карпенко.

Как сообщила пресс-служба городского управления СКР в понедельник, тело мужчины 1968 года рождения с огнестрельным ранением было обнаружено 27 июля на Набережной реки Пряжки. Одной из основных версий его гибели следствие считает самоубийство, но для установления всех обстоятельств было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Блогер Юрий Карпенко сообщил в инстаграме, что погибший - его отец Сергей Карпенко. При этом он убежден, что отца убили.

Карпенко-младший отметил, что его отец перестал выходить на связь с 23 июляь. "Телефон, машину, все документы (он) оставил на работе и ушел в направлении Английской набережной, больше его никто и нигде не видел", - написал блогер в одном из постов.

Сергей Карпенко был мастером спорта по кикбоксингу. В 1991 году стал чемпионом СНГ, в 1992 году - чемпионом России. В 1992-1997 годах, выступая за немецкий клуб "Кикбоксшуле-Берлин", выиграл многие международные турниры. В последнее время работал тренером в Национальном госуниверситете физкультуры, спорта и здоровья им. Лесгафта.