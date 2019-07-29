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Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле. В администрации города сообщили, что это случилось вечером в районе Имеретинской низменности.

Как уточнил источник, гидроцикл на ходу зацепился за трос, натянутый между двумя стоявшими на якоре катерами.

СКР начал доследственную проверку в связи с гибелью водителя гидроцикла и пассажира. В Сочи выехала следственная группа.

Предварительные данные следствия совпадают с тем, что сообщил ранее источник. В СК уточнили, что столкновение гидроцикла с тросом произошло в 16:00.

Сочи

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