Поиск

Пензенский почтальон, присвоивший более 2 млн рублей пенсий, сдался полиции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Почтальон из Пензенской области, присвоивший несколько миллионов рублей пенсий, сдался полиции.

20 июля сотрудник почты получил в отделении пять опечатанных сумок с деньгами и скрылся. В сумках находилось более 2,1 млн рублей, которые предназначались для пенсионеров Наровчатовского района Пензенской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры в понедельник.

Явившись в полицию, мужчина признал вину и рассказал, что решился на преступление, чтобы "улучшить свое материальное положение".

Почтальон отдал полицейским около 1 млн 585 тыс. рублей из ранее присвоенной суммы. Часть денег он потратил в Москве на покупку автомобиля, который также передал полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

Пензенская область

Новости

В СПЧ предложили пересмотреть практику жёстких задержаний на массовых акциях

Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Минюст оспорил постановление ЕСПЧ о выплате 15 тысяч евро сподвижнице Навального

Бывший замглавы ФСИН Коршунов осужден на 7 лет колонии за аферу с обувью

Бывший замглавы ФСИН Коршунов осужден на 7 лет колонии за аферу с обувью

Думе предложили перенести дату, с которой передача бездомных животных в приюты будет обязательной

Думе предложили перенести дату, с которой передача бездомных животных в приюты будет обязательной

Вице-премьер Акимов раскритиковал закон об иностранном капитале в "Яндексе" и Mail.ru

Вице-премьер Акимов раскритиковал закон об иностранном капитале в "Яндексе" и Mail.ru

Еще двое оппозиционеров арестованы за акцию 27 июля в Москве

Прощание с Кара-Мурзой-старшим состоится в среду в Сахаровском центре

Уровень бедности в РФ вырос в начале года

ФК "Спартак" пожаловался в Генпрокуратуру на избиение фанатов ОМОНом

ФК "Спартак" пожаловался в Генпрокуратуру на избиение фанатов ОМОНом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');