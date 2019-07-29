Пензенский почтальон, присвоивший более 2 млн рублей пенсий, сдался полиции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Почтальон из Пензенской области, присвоивший несколько миллионов рублей пенсий, сдался полиции.

20 июля сотрудник почты получил в отделении пять опечатанных сумок с деньгами и скрылся. В сумках находилось более 2,1 млн рублей, которые предназначались для пенсионеров Наровчатовского района Пензенской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры в понедельник.

Явившись в полицию, мужчина признал вину и рассказал, что решился на преступление, чтобы "улучшить свое материальное положение".

Почтальон отдал полицейским около 1 млн 585 тыс. рублей из ранее присвоенной суммы. Часть денег он потратил в Москве на покупку автомобиля, который также передал полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).