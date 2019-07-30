В Сергиевом Посаде женщина оставила ребенка в камере хранения супермаркета

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - СК по Московской области начал доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что жительница Сергиева Посада оставила своего ребенка в камере хранения супермаркета.

Ранее появилась информация о том, что сотрудники магазина услышали плач ребенка и решили вскрыть ячейку камеры хранения, из которой он доносился. Там они обнаружили двухлетнего ребенка.

Появившаяся позднее мать заявила, что он сам туда залез.

СК устанавливает участников произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.