Питание осужденных к принудительным работам предложили улучшить 30 граммами куриного мяса

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции России разработало проект постановления правительства об изменении норм питания осужденных к принудительным работам при отсутствии у них собственных средств. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Проект постановления подготовлен в целях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года. Она была утверждена распоряжением правительства РФ от 14 октября 2010 года. Концепция предусматривает улучшение питания осужденных.

В сообщении говорится, что министерство предложило заменить муку соевую текстурированную в количестве 10 грамм на 30 грамм мяса птицы в сутки. По мнению Минюста, это позволит ввести дополнительные белки животного происхождения в рацион питания осужденных к принудительным работам.