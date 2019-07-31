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Якутия планирует построить культурный центр дороже "Зарядья"

Кластер обойдется бюджету в 16,8 млрд рублей и будет включать в себя филармонию, два театра и центр изучения наследия народов Севера

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Власти Якутии намерены построить культурный центр стоимостью 16,8 млрд рублей к 100-летию республики, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект распоряжения главы республики Айсена Николаева.

По данным газеты, объект будет включать филармонию, два театра, Арктический центр культуры и эпоса. Общая площадь застройки и территории для благоустройства составит 30000 кв.м.

Высокая стоимость строительства, по словам Николаева, объясняется сложностью сооружения и климатическими условиями. Вместе с эксплуатацией, отмечают "Ведомости", проект оценивается в 18,5 млрд рублей.

Финансирование проекта будет осуществляться из регионального бюджета, впоследствии, отметил глава Якутии, регион подаст заявку на софинансирование со стороны федерального бюджета. Строительство культурного центра будет происходить в условиях государственно-частного партнерства, власти рассчитаются с инвестором к 2030 году.

Проект культурного кластера сравним по стоимости с парком "Зарядье" в Москве, стоимость которого составила 14 млрд рублей.

Якутия

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