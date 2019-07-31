В Петербурге с помощью молодежи закрасят рекламу наркотиков на тортуарах

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге в среду пройдет акция по закраске рекламы психоактивных веществ на улицах города, сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Появление таких надписей отслеживает молодежь, затем информация о рекламе наркотиков передается в полицию, а надписи закрашиваются. Отмечается, что поддержку молодежи в этом оказывают администрации районов и органы местного самоуправления.

Акция по закраске подобной рекламы "Синяя птица - безопасная территория" впервые прошла во всех районах Петербурга в конце апреля. Волонтеры закрасили более 400 рекламных объявлений, оставив на их месте символ волонтерского движения центра "Контакт" - синюю птицу.