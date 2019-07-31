Минсельхоз предложил отнести дикую рыбу и дикоросы к экологически чистой продукции

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает расширить перечень продукции, которая будет подпадать под закон "Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии". Его проект в настоящее время обсуждается на сайте regulation.gov.ru.

Об этом заявили на совещании, которое провел замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.

В частности, речь шла о необходимости распространения закона на дикую рыбу и дикоросы (грибы, а также плоды и семена дикорастущих растений). Замминистра также поручил проработать вопрос о включении в законопроект положений, регулирующих выпуск экологичных тканей, парфюмерии и декоративной косметики, производимых из сельскохозяйственного сырья.

Документ предусматривает разработку национальных стандартов (ГОСТов), которые будут определять технические и технологические требования к экологически чистой продукции. В связи с этим Увайдов предложил Роскачеству принять активное участие в работе над законопроектом.

Кроме того, по его словам, в настоящее время Минсельхоз и отраслевые организации прорабатывает план по продвижению бренда экологически чистой продукции и суббрендов на внутренний и внешние рынки.

На совещании отмечалась необходимость скорейшего внесения законопроекта в правительство и в дальнейшем - в Госдуму. После принятия необходимых законодательных актов полномочиями по контролю за обращением экопродукции будут наделены Россельхознадзор и Роспотребнадзор.