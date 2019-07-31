СК заинтересовался сообщениями о детях-инвалидах в Миассе, вынужденных лезть в окно

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Челябинской области заинтересовались сообщениями о том, что в Миассе дети-инвалиды вынуждены лезть в оконный проем, чтобы попасть в единственный в городе реабилитационный центр.

Реабилитационный центр - частный, он находится в жилом доме. Родителям с детьми приходится лезть через окно, чтобы попасть внутрь. Однако в здании имеется и центральный вход, но, как отмечается, через него можно зайти, только пересекая проезжую часть, что небезопасно для детей-инвалидов, говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку после того, как о нарушениях стало известно из материалов СМИ.