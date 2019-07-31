"Фонтанка" сообщила о обысках в главном офисе сети книжных "Буквоед"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В центральном офисе компании "Буквоед", которая управляет сетью книжных магазинов, начались обыски. Как сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на читателей и на другие источники, в здание по адресу Минеральная улица, 13 пришли силовики и попросили сотрудников покинуть рабочие места.

По словам собеседников издания, из офиса выносят документы и оргтехнику. Следственные действия проводили оперативники полиции при поддержке СОБРа. Они пришли в "Буквоед" около 11 часов утра. Два часа спустя сотрудникам, ждавшим на улице, разрешили пойти по домам.

Сеть петербургских магазинов "Буквоед" с 2018 года принадлежит московской компании "Читай-город". В сети 143 магазина в Северо-Западном федеральном округе.