Поиск

"Фонтанка" сообщила о обысках в главном офисе сети книжных "Буквоед"

"Фонтанка" сообщила о обысках в главном офисе сети книжных "Буквоед"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В центральном офисе компании "Буквоед", которая управляет сетью книжных магазинов, начались обыски. Как сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на читателей и на другие источники, в здание по адресу Минеральная улица, 13 пришли силовики и попросили сотрудников покинуть рабочие места.

По словам собеседников издания, из офиса выносят документы и оргтехнику. Следственные действия проводили оперативники полиции при поддержке СОБРа. Они пришли в "Буквоед" около 11 часов утра. Два часа спустя сотрудникам, ждавшим на улице, разрешили пойти по домам.

Сеть петербургских магазинов "Буквоед" с 2018 года принадлежит московской компании "Читай-город". В сети 143 магазина в Северо-Западном федеральном округе.

Буквоед МВД Петербург Читай-город

Новости

Мэрия Москвы получила еще две заявки на стотысячные акции 10 и 11 августа

"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России

"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России

Минздрав посоветовал сократить рабочий день на задымленных территориях

Минздрав посоветовал сократить рабочий день на задымленных территориях

На Пермском пороховом заводе произошел взрыв

В Красноярск для тушения пожаров вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Избирком Екатеринбурга в третий раз отказал в референдуме о сквере, где собирались строить храм

Избирком Екатеринбурга в третий раз отказал в референдуме о сквере, где собирались строить храм

От новой волны паводка в Иркутской области пострадал 1801 дом

Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири

Ракета-носитель "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс" стартовала к МКС

Ракета-носитель "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс" стартовала к МКС

Медики не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального

Медики не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');