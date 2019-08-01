"Известия" сообщили об испытаниях Минобороны суверенного "военного интернета"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ протестировало работу "военного интернета" со скоростью 300 мбит/сек. между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км, пишет газета "Известия" в четверг.

По данным издания, информация во время испытаний передавалась по локальной беспроводной сети. Такой интернет не имеет точек обмена трафиком, которые бы связывали его с глобальным интернетом. Все передаваемые данные были зашифрованы при помощи мобильных комплексов "Никель". В Минобороны заявили, что в перспективе такие линии связи позволят передавать практически любой объем информации по всей территории страны.

Как отмечается, в учениях участвовали порядка 4,5 тыс. военнослужащих. Для создания беспроводной сети было использовано более 1,5 тыс. средств связи, в том числе мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС и станции космической связи Р-438-Н "Белозёр". Чтобы развернуть всю технику, военным потребовалось около часа, утверждают в ведомстве.

"Известия" напоминают, что Минобороны РФ в 2019 году приступило к созданию суверенного интернета - мультисервисной транспортной сети связи (МТСС). Предполагается, что она будет функционировать благодаря оптоволоконному кабелю, который российские военные проложат через Арктику. Также для МТСС хотят разработать собственный поисковик. Полностью работы планируется завершить через два года.