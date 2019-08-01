Бывшего совладельца "Сибмоста" Кошкина снова потребовали признать банкротом

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал заявление ООО "ГК Финансовые услуги" (г. Киров) о признании банкротом бывшего совладельца строительной компании АО "Сибмост", депутата Законодательного собрания Новосибирской области Владислава Кошкина, который всего месяц назад вышел из процедуры реализации имущества, заключив мировое соглашение с кредиторами.

Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, компания предъявила к Кошкину требования на 96,9 млн рублей. Заявление поступило в суд 31 июля, решение о принятии его к производству еще не опубликовано.

На официальном сайте "ГК Финансовые услуги" указано, что организация специализируется на возврате просроченной задолженности населения перед банками.

Как сообщалось, 5 июля Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве Владислава Кошкина, а неделей ранее вынес аналогичное решение по делу о банкротстве его отца - основателя и бывшего совладельца "Сибмоста" Альберта Кошкина.

Общая сумма внесенной в реестр задолженности старшего Кошкина составляет 4,98 млрд рублей, младшего - 6,66 млрд рублей. Основной кредитор в обоих случаях - Сбербанк.

По условиям мирового соглашения, Владислав Кошкин выплатит кредиторам 45%, а Альберт - 65% своего долга. Остальная часть будет им прощена. Обязанности солидарно с должниками отвечать за исполнение условий соглашения взяли на себя АО "Сибмост" и московская строительная компания ОАО "Хотьковский автомост".

Инициатор банкротств Кошкиных - Экспобанк - с заключением мировых не согласился и обжаловал эти решения в кассационной инстанции.

С заявлениями о банкротстве Кошкиных Экспобанк обратился в суд в 2017 году, в том же году были введены процедуры реструктуризации долгов, которые затем продлевались. С мая 2018 года введена реализация имущества должников.

Альберт и Владислав Кошкины выступали поручителями по кредитам "Сибмоста". В самой компании с мая 2019 года введена процедура наблюдения.

"Сибмост" оказался в затруднительном финансовом положении четыре года назад. В настоящее время Сбербанк - крупнейший из включенных в реестр кредиторов "Сибмоста", сумма его требований составляет 4,56 млрд рублей. В целом, к середине июля суд включил в реестр требования около 30 кредиторов на общую сумму (с учетом Сбербанка) более 5,44 млрд рублей. Среди кредиторов - Сургутнефтегазбанк (336,7 млн рублей), ОАО "Трансмост" (43,17 млн рублей), УФНС России по Новосибирской области (28,2 млн рублей).

В начале сентября 2017 года Кошкины закрыли сделку по продаже 100% акций "Сибмоста" совместной компании структур АФК "Система", Сбербанка и Звенигородской ДСК - ООО "Объединенное мостостроительное предприятие" (с июня 2018 года - ООО "Сибмост Групп").

АО "Сибмост" занимается работами по строительству мостов, тоннелей, над- и подземных автомобильных дорог, железных дорог с искусственными сооружениями, аэропортов, других сложных инженерных сооружений. Среди крупных завершенных объектов "Сибмоста" - третий автомобильный мост через Обь в Новосибирске и четвертый автомобильный мост через Енисей в Красноярске.