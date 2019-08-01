Самолет-разведчик США пролетел над северными районами РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американский военный самолет OC-135B в четверг выполнил четырехчасовой наблюдательный полет над северными районами европейской части России. Полет совершался в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Разведывательный самолет OC-135B не несет никакого оружия, его основной задачей является фотографирование. Для этих целей самолет оснащен четырьмя камерами.

Самолет прибыл на аэродром Кубинка в понедельник с авиабазы США Рамштайн в Германии. В четверг он, в частности, летал над военными объектами на территории Архангельской области.

Официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" в понедельник сообщила, что на этой неделе над территорией РФ пройдут наблюдательные полеты американских и итальянских инспекторов в рамках Договора по открытому небу.

Полеты должны совершаться по согласованному маршруту. Российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать соблюдение согласованных параметров полета, а также применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения. Об этом рассказал врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин, слова которого приводит газета "Красная звезда".

В рамках договора с конца февраля американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России, в частности над Сибирью и Дальним Востоком. Такие наблюдательные полеты стали первыми с ноября 2017 года.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длительный перерыв между полетами в рамках договора объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Как сообщалось, самолеты ВКС РФ с конца марта также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.