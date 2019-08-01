Тверской губернатор опроверг слухи об уходе в отставку

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг опроверг сообщения, появившиеся накануне в нескольких телеграм-каналах, об уходе с поста главы региона на должность главы Рослесхоза.

"Не хотелось бы комментировать слухи, тем более, что они сопровождают нашу работу на протяжении трех лет, да и источники этих слухов нам известны. Главное, что наши граждане, жители Тверской области в 2016 году выразили свое доверие, проголосовав за мое избрание, и возложили ответственность за развитие нашего региона как минимум до 2021 года", - сообщил Руденя региональному порталу Tverigrad.Ru.

Он заявил, что намерен "продолжать решение ключевых социальных, экономических, инфраструктурных задач по развитию Верхневолжья".