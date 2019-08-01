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Ранее не анонсировавшийся пуск ракеты "Протон-М" состоится 6 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Очередной пуск ракеты-носителя "Протон-М" состоится 6 августа с космодрома Байконур, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он написал в твиттере, что ракета будет вывезена на стартовый комплекс 2 августа. Ранее этот пуск не анонсировался.

Рогозин не уточнил, что именно "Протон-М" должен будет вывести на орбиту. Однако информированный источник "Интерфакса" сообщил, что речь идет о космическом аппарате в интересах Минобороны РФ, но название и тип спутника не назвал.

Протон-М Байконур

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