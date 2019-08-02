В нижегородском Дзержинске завели дело из-за нелегальной свалки химических отходов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу возбудил административное дело по факту загрязнения почвы в результате несанкционированного размещения опасных отходов на территории Дзержинска (Нижегородская область).

Департамент сообщает в пятницу, что в начале июня в ходе рейда были обнаружены 45 негерметичных пластиковых емкостей с различным содержимым, при этом в воздухе присутствовал стойкий химический запах.

Результаты отбора проб показали, что жидкие отходы относятся ко II классу опасности, сыпучие - к III и IV классам, пастообразные - к IV классу опасности. Кроме того, в почве после разлива веществ было зафиксировано повышенное содержание фенолов летучих.

Специалисты установили, что ответственной за участок является администрация Дзержинска, мэрия была проинформирована о свалке еще с 2017 года, "при этом действенных мер к ее ликвидации предпринято не было".

В отношении администрации города и главы Дзержинска составлены административные протоколы по статье "уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления" (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ). Материалы дела переданы в суд.

Результаты проверки переданы в правоохранительные органы, которые установят собственников отходов и примут меры по возбуждению уголовных дел.