В Петербурге осудили родителей за взятку при попытке устроить сына в армию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге суд вынес условный приговор родителям, пытавшимся за деньги устроить сына, находящегося в запасе ВС РФ, на военную службу по контракту.

Наталья Коцага и Валерий Соколов получили наказание в виде лишения свободы на 3 года условно. Они признали вину и раскаялись, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов в пятницу.

Пушкинский районный суд установил, что Соколов и Коцага, желая устроить сына-"запасника" на военную службу по контракту, в июле 2015 года обратились к А.Жихареву. Он тогда временно исполнял обязанности офицера отдела кадров в одной из воинских частей в Петербурге. При этом на воинской должности в отделе кадров он не состоял, "указанные обязанности ему под роспись не доводились", говорится в материалах дела.

За свои услуги Жихарев сначала попросил 150 тыс. рублей. Потом сообщил, что "возникли некие сложности" и что ему нужно еще 100 тыс. рублей. Коцага и Соколов в свою очередь согласились.

Этот случай стал одним из семи эпизодов вымогательства, в которых обвинялся Жихарев. В сентябре 2018 года Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд осудил его за четыре преступления (три эпизода выделены в отдельное производство). В приговоре отмечалось, что общая сумма доказанных взяток - около 1,2 млн рублей.

Тогда Жихарева приговорили к 5 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе, а также в ВС РФ сроком на 4 года. Кроме того, на основании статьи 48 УК РФ он был лишен воинского звания "майор".

На суде Жихарев подтвердил инкриминируемые ему действия, однако вину не признал. По мнению подсудимого, его действия не образуют состава преступления, поскольку он не являлся должностным лицом кадрового подразделения.