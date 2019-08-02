ЦИК Татарстана обвинил КПРФ в давлении на избиркомы

Коммунисты выдвинули встречные претензии к комиссиям

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком Татарстана обвинил представителей КПРФ в организации провокаций в отношении избиртельных комиссий в связи с предстоящими выборами в Госсовет республики. Об этом говорится в пресс-релизе ЦИК.

1 августа член ЦИК Татарстана от КПРФ не дождался запрошенных документов и вызвал полицию. В комиссии считают, что он спровоцировал конфликт только для создания публичного повода для скандала и чтобы помешать работе ЦИКа. Там напомнили, что раньше он регулярно получал документы,что подтверждается реестром выдачи документов и видеозаписями, а в дальнейшем он подтвердил, что претензий к комиссии у него нет.

"Аналогичные ситуации спровоцировали представители указанной партии и в окружных избирательных комиссиях", - добавили в ЦИК.

Представителей компартии комиссия обвинила в том, что они "игнорируют права других партий и кандидатов, оказывают давление на членов избирательных комиссий, нарушают общепринятые нормы и процедуры".

Со своей стороны в избирательном штабе регионального отделения КПРФ объяснили, что у партии возникают проблемы при попытках ознакомиться в избиркомах с документами, поданными партией "Коммунисты России", прямыми конкурентами КПРФ. В частности 1 авгста представитель КПРФ в ЦИК запрашивал документы, которые "Коммунисты России" подали для регистрации партийного списка кандидатов. Ему отказали, объяснив, что документы уже запросил другой человек, а возможность их изучить у него появилась только после вмешательства полиции. В окружных комиссия происходит то же самое, добавили в штабе.

На региональных парламентских выборах 2014 года КПРФ добилась в Верховном суде России признания незаконной регистрации "Коммунистов России".