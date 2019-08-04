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Под Курском задержали подозреваемого в убийстве инспектора ДПС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали жителя Курской области, который подозревается в убийстве сотрудника ДПС, рассказала в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как говорится в ее сообщении, опубликованном на сайте МВД, сотрудникам полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии удалось задержать подозреваемого - жителя села Уланок 1965 года рождения, по горячим следам.

По данным ведомства, накануне вечером на автодороге возле села Уланок Суджанского района Курской области инспектор ДПС, в свободное от службы время, выявил водителя, находившегося, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения, и попытался самостоятельно задержать его. Водитель оказал сопротивление, выстрелил в полицейского из охотничьего ружья. Сотрудник ДПС погиб на месте.

В настоящий момент с задержанным работают следователи СУ СК России по Курской области.

Курская область ДПС МВД

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