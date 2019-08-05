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Несколько человек пострадали при опрокидывании автобуса под Саратовом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Красноармейском районе Саратовской области в понедельник утром, сообщает региональное УГИБДД.

На 376 км автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся.

"По предварительным данным 4 взрослых и 2 детей с незначительными повреждениями доставили в лечебное заведение на осмотр", - сообщает УГИБДД.

В свою очередь региональное ГУ МЧС уточняет, что ДТП произошло около 05:40 мск на трассе Р-228 около н.п. Луганское.

Нт бм

Саратовская область

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