Несколько человек пострадали при опрокидывании автобуса под Саратовом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Красноармейском районе Саратовской области в понедельник утром, сообщает региональное УГИБДД.

На 376 км автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся.

"По предварительным данным 4 взрослых и 2 детей с незначительными повреждениями доставили в лечебное заведение на осмотр", - сообщает УГИБДД.

В свою очередь региональное ГУ МЧС уточняет, что ДТП произошло около 05:40 мск на трассе Р-228 около н.п. Луганское.

Нт бм