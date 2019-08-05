В Подмосковье закрыли цех с нелегалами и просроченными заготовками для шаурмы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали 19 мигрантов в подмосковном цехе по производству заготовок для шаурмы, некачественная продукция которого поставлялась в общепиты Московского региона, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального главка МВД России Татьяна Петрова.

По ее словам, 19 граждан среднеазиатской республики жили в антисанитарных условиях и в несколько смен работали на территории промышленной зоны в поселке Октябрьский Люберецкого района. При этом 16 из них жили и работали в РФ незаконно. В цеху, где они работали, полиция обнаружила мясо кур с истекшим сроком годности и несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.

Сделанные мигрантами заготовки, по словам Петровой, поставлялись для приготовления шаурмы в пункты общественного питания Москвы и Московской области. Лабораторные исследования показали, что изъятые образцы мясной продукции не соответствуют гигиеническим требованиям безопасности.

Работа цеха была приостановлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (производство или сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

В отношении 16 мигрантов были составлены административные дела о незаконном пребывании или работе в РФ. Каждый из них оштрафован на 5 тыс. рублей и в дальнейшем будет выслан из России. Против 45-летнего жителя Москвы возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции, он находится под подпиской о невыезде.