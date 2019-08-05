Поиск

Экс-сотрудники Сбербанка осуждены за хищение 40 млн рублей у 90-летней пенсионерки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Фрунзенский суд Петербурга приговорил к условным срокам пятерых бывших сотрудников Сбербанка и их четырех сообщников, похитивших со счетов пожилой клиентки более 40 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры города.

По данным следствия, за апрель-май 2017 года подсудимые, пятеро из которых были действующими сотрудниками Сбербанка и воспользовались своим служебным положением, похитили более 40 млн рублей со счета 90-летней пенсионерки в этом банке.

С учетом роли каждого два фигуранта дела получили по четыре года лишения свободы условно, четверо - по три года условно, двое - по 2,5 года условно и одна подсудимая - два года словно.

О возмещении пенсионерке ущерба прокуратура не сообщила.

Петербург Сбербанк

Новости

Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть

Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть

За 14 лет удвоилось число россиян, которые считают дачу местом для отдыха

За 14 лет удвоилось число россиян, которые считают дачу местом для отдыха

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули из-за шторма в Севастополе

Россияне охарактеризовали правительство Брежнева лучше современного российского

Россияне охарактеризовали правительство Брежнева лучше современного российского

Председатель Мосгоризбиркома назвал истинную цель независимых кандидатов в Мосгордуму

Председатель Мосгоризбиркома назвал истинную цель независимых кандидатов в Мосгордуму

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа

"Аэрофлот" 5-6 августа отменит рейсы в Лондон

Погибший зацепер остановил движение поездов "Сапсан" на час

Что произошло за день: воскресенье, 4 августа

Омоновец пострадал при стычке с футбольными фанатами в Петербурге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');