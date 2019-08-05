Экс-сотрудники Сбербанка осуждены за хищение 40 млн рублей у 90-летней пенсионерки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Фрунзенский суд Петербурга приговорил к условным срокам пятерых бывших сотрудников Сбербанка и их четырех сообщников, похитивших со счетов пожилой клиентки более 40 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры города.

По данным следствия, за апрель-май 2017 года подсудимые, пятеро из которых были действующими сотрудниками Сбербанка и воспользовались своим служебным положением, похитили более 40 млн рублей со счета 90-летней пенсионерки в этом банке.

С учетом роли каждого два фигуранта дела получили по четыре года лишения свободы условно, четверо - по три года условно, двое - по 2,5 года условно и одна подсудимая - два года словно.

О возмещении пенсионерке ущерба прокуратура не сообщила.