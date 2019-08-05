Житель Нижнего Тагила стрелял по банкам и попал в ребенка

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Житель Нижнего Тагила вечером 4 августа решил порактиковаться в стрельбе по банкам и попал в семилетнего мальчика.

Мужчина стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от "тарзанки". Одна из пуль попала в голову ребенку, который ждал своей очереди покататься.

Мальчик находится в тяжелом состоянии. Без сознания его доставили в реанимацию городской больницы N1 с открытой черепно-мозговой травмой.

Сам нарушитель скрылся с места преступления, а одну из винтовок подбросил соседу. В состоянии алкогольного опьянения его нашли в одном из садовых домиков.

В региональном ГУ МВД сообщили, что в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "причинение тяжкого вреда здоровью".