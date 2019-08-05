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Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Инцидент произошел около 19:00 по московскому времени. 31-летний водитель большегруза при совершении маневра допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2108, отметили в пресс-службе.

25-летний водитель и 45-летний пассажир ВАЗ погибли, еще четверо пассажиров легковой машины были госпитализированы.

Кубань

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