Памфилова встретится с кандидатами от КПРФ, требующими отставки Горбунова

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК сообщила, что 7 августа проведет встречу с инициативной группой кандидатов в Мосгордуму от КПРФ. Они требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

По словам Памфиловой, завтра она встретится с первым секретарем московского городского отделения КПРФ Валерием Рашкиным.

"Мне, конечно, забавно, что господин Рашкин с 99 года сидит в Государственной думе и не знает азов избирательного законодательства. Не знает, что мы не можем отправлять в отставку глав избирательных комиссий субъектов", - сказала Памфилова.

По ее словам, комиссия отмечает все претензии и "сделает вывод".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КПРФ, встреча пройдет в 14:00.

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин (8 округ) сказал "Интерфаксу", что инициативная группа намерена обсудить с Памфиловой ситуацию, которая сложилась на московских выборах. По его мнению, состав МГИК надо обновлять, потому что "в ином случае мы рискуем столкнуться с нелегитимностью результатов выборов". Он отметил, что все 45 кандидатов КПРФ приняли заявление с требованием отставки Горбунова.

Ранее стало известно, что кандидаты в депутаты Московской городской думы от партии КПРФ планируют провести встречу с избирателями у здания ЦИК РФ и представить "Заявление 45", по числу кандидатов в Мосгордуму. Кандидаты также требуют прекратить политическое преследование жителей Москвы, задержанных во время акций 27 июля и 3 августа, но не являющихся организаторами митинга.