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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации Елене Русаковой

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала отказать в регистрации кандидатом в Мосгордуму главе муниципального округа "Гагаринский" Елене Русаковой (37 округ, партия "Яблоко").

Окончательное решение будет принято на заседании ЦИК в среду. Если рекомендацию 7 августа примут, кандидаты имеют право обжаловать это решение в Верховном суде.

Часть подписей Русаковой (361) оказалась забракована по ошибке нотариуса при заверении списка сборщиков.

"Нотариус действует от имени государства и портит гражданину подписи. Потом гражданин разговаривает с государством в лице ЦИКа, и ЦИК говорит: идите и сами разбирайтесь с этой проблемой. Государство предвзято относится к гражданину", - сказал представитель Русаковой Григорий Толкачев.

"Вы не убедились в том, что нотариус сделал правильное действие", - возразил зампред ЦИК Николай Булаев.

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила членам рабочей группы отложить заседание и обсудить вопрос еще раз в закрытом режиме, однако большинство проголосовали против.

"Я не уверен, что нотариус виноват в том, что произошло, потому что любой человек, принося пакет документов к нотариусу, проверяет документ, который он получает в итоге", - сказал член ЦИК Антон Лопатин.

"Предлагаю проголосовать по тому решению, которое есть, но оказать содействие, чтобы они могли обратиться в ту нотариальную палату и поставить их в конец повестки дня на заседании завтра, чтобы завтра они могли представить свои аргументы. Так как это была самая предметная дискуссия, в данном случае мы, я не стыжусь, применим административный ресурс, чтобы предметно получить ответ", - сказала Памфилова.

По словам Русаковой, с самим списком сборщиков все в порядке, но есть опечатка в тексте верительной записи, на обороте документа. По ее мнению, на этом основании браковать подписи нельзя. "Другим кандидатам на этом основании подписи не браковали", - заявила Русакова.

"Они мучительно ищут видимость поводов для отказа. Палата не напишет ничего нового по сравнению с тем, что уже написал в письме нотариус. Заверение корректно. Список достоверен. Думаю, что это не изменит решения ЦИК", - сказала "Интерфаксу" Русакова.

Центризбирком Мосгордума Елена Русакова

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