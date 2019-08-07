Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали доследственную проверку после того, как во вторник вечером сошли с рельсов нескольких вагонов грузового поезда на перегоне Ильмовка - Ревда Свердловской железной дороги (СвЖД.

Часть вагонов опрокинулась, но обошлось без жертв пострадавших. Инцидент случился в 21:10 по местному времени (19:10 по Москве) на 1604 км перегона Ильмовка - Ревда.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что грузовой поезд следовал по маршруту Ярославль - Екатеринбург-Сортировочный. В результате схода повреждено около 1 км пути.

Из-за происшествия "нарушен габарит соседнего пути", сообщает пресс-служба СвЖД. По предварительным данным, повреждена контактная сеть.

Во время ремонтных работ пассажирские поезда следовали через станцию Кузино. Ночью движение по одному из путей было восстановлено.