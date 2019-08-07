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В Магнитогорске при открытии двери взорвался автомобиль

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Магнитогорске от взрыва пострадал мужчина при открытии двери своего автомобиля. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Водитель утром разблокировал центральный замок в автомобиле, стоявшем в одном из дворов города, и в этот момент произошел взрыв.

Мужчину доставили в больницу с повреждением ног, уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

У пострадавшего - состояние средней степени тяжести, добавили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Магнитогорск

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