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Удар током убил тысячу свиней на тюменской ферме

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - На ферме в Тюменской области около тысячи свиней погибли из-за поражения электрическим током.

Это случилось на одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании в селе Седикино.

Во время сильного ветра недалеко от фермы оборвало электрические провода. Пока устранялась авария, провода лежали на влажной земле, и электрический ток дошел до корпуса, где находились животные, сообщили в свиноводческой компании.

При вскрытии никаких инфекционных заболеваний у животных не нашли, отметил начальник областного управления ветеринарии Вадим Щульц.

Тюменская область

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