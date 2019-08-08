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На турбинном заводе в Екатеринбурге загорелось отработанное машинное масло

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В одном из цехов турбинного завода в Екатеринбурге начался пожар, сообщил "Интерфаксу" источник.

По его словам, в цехе воспламенилось машинное масло, которое сливали после отработки. По предварительным данным никто не пострадал.

Позднее стало известно, что пожар был локализован на площади 70 кв. метров.

Между тем источник в администрации завода сообщил, что инцидент произошел в нерабочем цехе при демонтаже оборудования.

Екатеринбург

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