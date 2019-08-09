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Режим ЧС введен в Забайкальском крае из-за засухи

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти Забайкальского края ввели режим "чрезвычайная ситуация" из-за сильной засухи и гибели посевов, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Зоны чрезвычайной ситуации определены в границах Забайкальского, Калганского, Приаргунского, Нерчинско-Заводского районов, города Краснокаменска и Краснокаменского района, сельских поселений "Тарбагатайское" и "Зугмарское" Петровск-Забайкальского района", - говорится в сообщении.

Также принято решение решено создать оперативный штаб по ликвидации ЧС, в который войдут представители министерства сельского хозяйства края.

"Местным администрациям рекомендовано провести обследование посевов, представить документы для определения размера компенсации ущерба, обследовать сенокосные угодья и при необходимости организовать выезд мобильных бригад за пределы районов для заготовки кормов", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, министерство сельского хозяйства региона после проверки всех документов представит в федеральное профильное ведомство сведения для проведения оценки ущерба, причиненного производителям из-за ЧС.

Забайкальский край

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