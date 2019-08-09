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Белая медведица пришла в столицу Чукотки на запах рыбных отходов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Белый медведь в пятницу был замечен в столице Чукотки - Анадыре, сообщил "Интерфаксу" представитель УМВД по Чукотскому автономному округу.

Его заметили в районе пятого причала, информацию передали охотоведам, а полицейские выставили оцепление. Специалистам удалось отпугнуть медведя, он прыгнул в море и уплыл. Однако биологи не исключают, что животное, привлеченное запахом рыбных отходов, снова может вернуться в город.

"Это годовалая самка-подросток. К сожалению, эта медведица вернется снова, не сюда, так на другой участок берега. Потому что за месяц рыбалки уже весь берег завален выброшенными горбылями (самцами горбуши), потрохами, да и дохлыми тюленями, которые путаются и захлебываются в сетях", - написал старший научный сотрудник Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН Анатолий Кочнев в фейсбуке.

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Чукотская популяция белого медведя (примерно три тысячи особей) считается самой большой в мире.

Чукотка Анадырь

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