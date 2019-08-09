Главный геолог "Роснефти" и помощник Гордеева вошли в совет директоров "Росгеологии"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Собрание акционеров "Росгеологии" 28 июня одобрило включение вице-президента, главного геолога "Роснефти" Андрея Лазеева и помощника вице-премьера РФ Алексея Гордеева по вопросам недропользования Руслана Баздырева в обновленный совет директоров "Росгеологии". Это следует из распоряжений Росимущества о годовом собрании и правительства о кандидатах в совет директоров холдинга, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Они сменили в совете директоров президента "Государственного геологического музея имени Вернадского" Юрия Малышева и специального представителя "Росатома" по развитию ядерных технологий в странах Африки Владимира Стржалковского.

Кроме того, в совет директоров вошел новый глава "Росгеологии" Сергей Горьков вместо уволенного 21 марта Романа Панова.

Остальные члены совета директоров "Росгеологии" перешли из предыдущего состава. Это вице-премьер РФ Алексей Гордеев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, заместитель министра финансов Андрей Иванов и заместитель председателя правления, глава службы корпоративной защиты "Газпрома" Сергей Хомяков.

Собрание акционеров "Росгеологии" также одобрило решение о направлении на выплату дивидендов 145,7 млн рублей, или 95% от чистой прибыли общества.