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Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва выясняет обстоятельства исчезновения россиянина.

"Были запрошены сирийские власти относительно его судьбы, поэтому работа ведется", - подчеркнула она.

Об исчезновении Мельникова ранее сообщило движение "Альтернатива". Там уточнили, что лидер движения с группой правозащитников направлялся в приграничные районы Большого Идлиба. В назначенное время никто из группы не вышел на связь.

В организации отметили, что продолжают попытки связаться с пропавшей группой, однако они пока безуспешны.

Сирия Альтернатива Мария Захарова МИД

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