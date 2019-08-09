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В Дагестане избили водителя скорой помощи

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Махачкале водитель "Газели" 9 августа напал на врачей скорой помощи, ехавших по вызову к ребенку, сообщила агентству "Интерфакс" представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.

По ее словам, водитель машины "скорой" остановился, чтобы уточнить адрес дома, откуда поступил вызов. "В этот момент сзади подъехал автомобиль "Газель", водитель которого стал сигналить и оскорблять врачей. На просьбу проявить понимание, агрессивный мужчина избил водителя "скорой" и скрылся с места происшествия", - сказала Муртазалиева.

Представитель минздрава отметила, что бригада врачей все же прибыла по вызову и доставила ребенка в больницу. После этого пострадавшего госпитализировали в отделение нейрохирургии Республиканской клинической больницы скорой помощи. У него диагностировали множественные ушибы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, добавила Муртазалиева.

Она подчеркнула, что за последний месяц на врачей "скорой помощи" напали уже в третий раз.

Дагестан Махачкала

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