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Два землетрясения за несколько часов произошло на Камчатке

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи в субботу зарегистрировали на Камчатке два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,1, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Эпицентр первого землетрясения находился в 54 км юго-западнее поселка Усть-Камчатск. Его магнитуда составила 4,7. Жители поселка ощутили подземные толчки силой до четырех баллов.

Второе землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано на глубине 120 км на территории Елизовского района Камчатки. Его эпицентр находился в 115 километрах юго-восточнее села Мильково. В населенных пунктах сейсмическое событие не ощущалось.

Угроза цунами в обоих случаях не объявлялась. Жертв и разрушений не было.

Камчатский край

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