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Пять человек погибли при столкновении микроавтобусов в Тамбовской области

Еще восемь человек с травмами госпитализированы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Тамбовской области, есть погибшие и пострадавшие, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По информации ведомства, авария произошла около 05:45 возле поселка Шульгино Мордовского района.

"Предварительно, микроавтобус Citroen выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате пять человек погибли, восемь получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы в больницу Архиепископа Луки", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что автобусы не были рейсовыми. Детей среди пассажиров не было.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Тамбовская область

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