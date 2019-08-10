Вертолет Ми-8 вынужденно сел в Якутии из-за дефицита тяги

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" совершил вынужденную посадку утром в субботу в Якутии из-за дефицита тяги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров, пострадавших нет.

Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел в 6:00 по Москве. В районе аэродрома "Ленск" вертолет Ми-8Т при взлете с посадочной площадки в условиях развития дефицита тяги произвел вынужденную посадку перед собой, экипаж не допустил опрокидывания вертолета, сообщил он.

Вертолет получил повреждения хвостовой балки, уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее о жесткой посадке Ми-8 в Якутии "Интерфаксу" сообщил информированный источник.