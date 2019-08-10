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На ранившего росгвардейца жителя Тюмени завели уголовное дело

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Тюмени, который ранил сотрудника Росгвардии, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ночь на 10 августа на улице Интернациональной в Тюмени двое росгвардейцев остановили для проверки велосипедиста, но подозреваемый несколько раз выстрелил из травматического пистолета. В результате один из сотрудников Росгвардии получил ранения. В ответ росгвардейцы применили табельное оружие. Подозреваемый был ранен в ногу. При досмотре у мужчины изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.

В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень Росгвардия СКР

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