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Ушла из жизни руководитель группы выпуска газеты "Коммерсантъ" Афанасьева

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Издательский дом "Коммерсантъ" сообщил о смерти одного из своих старейших сотрудников - руководителя группы выпуска Анны Афанасьевой.

"Вечером 9 августа после болезни умерла руководитель группы выпуска газеты "Коммерсантъ" Анна Афанасьева. Анна Марьяновна работала в издательском доме с 1993 года", - говорится в сообщении на сайте издания.

По словам руководителя группы иностранной информации газеты Николая Зубова, чьи слова приводятся в сообщении, Афанасьева была человеком, "без которого представить "Коммерсантъ", кажется, невозможно".

"Она была гением места для "Коммерсанта", его ангелом, нет, не только хранителем - блюстителем. Никто в "Ъ" не сможет сказать, сколько лет она проработала. 20? Больше. 25? Больше. Она занималась выпуском "Ъ", она делала его лучше. Иногда казалось, что именно она и есть "Ъ", - сказал Зубов.

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