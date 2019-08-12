Трое сотрудников белгородского УФСИН погибли в аварии в Тульской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Тульской области в результате столкновения четырех автомобилей погибли трое сотрудников УФСИН по Белгородской области, еще четверо человек пострадали. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель начальника пресс-службы УМВД региона Сергей Сергейчев.

В понедельник около 12:00 на 82-м км автодороги "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" в машину ФСИН на Т-образном перекрестке въехал внедорожник, двигавшийся на красный сигнал светофора. По пути обе машины задели еще два автомобиля, сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что в автомобиле УФСИН не было заключенных. "Погибли трое сотрудников УФСИН. В машине не находился спецконтингент", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от УФСИН по Белгородской области.